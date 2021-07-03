香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起

【下半年新盤最新部署】由嘉里、信置及港鐵合作發展的港島南岸第2期命名為揚海（LA MARINA），以航海為主題，最快7月開售。

揚海位處香葉道11號，比鄰港島南岸第1期晉環，鄰近主題樂園海洋公園，部分單

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