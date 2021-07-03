屯門 上嵐全數1房 吸分支家庭

【下半年新盤最新部署】建灝地產屯門景秀里新盤上嵐提供112伙，實用面積265至290平方呎，全數為1房間隔。項目已獲批預售樓花同意書，最快7月推售。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，上嵐的樓書及位於荃

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