啟德 維港1號7月頭炮 即日開售400伙 置業家居 2021/07/03 分享： 【下半年新盤最新部署】啟德跑道區承豐道新盤維港1號日前加推第3張價單，涉及114伙單位，今日﹙3日﹚首輪開售400伙，折實價由$656.3萬起。 維港1號3號價單共114個單位，包括19個1房、78個2 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 上半年高價頻現 全新盤定價料更進取 今日 上半年高價頻現 全新盤定價料更進取 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 今日 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 今日 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 今日 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 你可能感興趣 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 01:00 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 上半年高價頻現 全新盤定價料更進取 今日 01:00 上半年高價頻現 全新盤定價料更進取 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 今日 01:00 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 最新專欄文章 更多 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 上環 42 TUNG ST.首批8伙 折實價$1,924萬起 今日 上環 42 TUNG ST.首批8伙 折實價$1,924萬起 屯門 上嵐全數1房 吸分支家庭 今日 屯門 上嵐全數1房 吸分支家庭 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 今日 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 銷售安排 維港1號 一手市場