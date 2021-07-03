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啟德 維港1號7月頭炮 即日開售400伙

置業家居 2021/07/03

分享：

【下半年新盤最新部署】啟德跑道區承豐道新盤維港1號日前加推第3張價單，涉及114伙單位，今日﹙3日﹚首輪開售400伙，折實價由$656.3萬起。

維港1號3號價單共114個單位，包括19個1房、78個2

...

欄名 : 封面故事

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