新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接

2021年上半年疫情明顯較去年轉好，發展商重拾新盤推售步伐，市場氣氛回暖，多個大型部署下半年推售，本刊統計下半年將有逾2.9萬個單位有機會登場，市場將趨熱鬧。

新盤2021年愈推愈勇，本刊統計上半年合共

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