瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 置業家居 2021/07/03 分享： 何文田單幢盤瑧樺本月初起收樓，惟部分單位仍需執漏方能正式放租，故租務交投不多，現時僅錄1宗，目前約有43個租盤，當中1房戶佔近半，實用面積204平方呎的開放式單位，月租由$1.38萬起。 何文田窩打老道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧樺四正光猛 今日 瑧樺四正光猛 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 你可能感興趣 瑧樺四正光猛 今日 01:00 瑧樺四正光猛 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 最新專欄文章 更多 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 瑧樺四正光猛 今日 瑧樺四正光猛 良景邨簇新裝潢 今日 良景邨簇新裝潢 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 今日 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 今日 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 瑧樺 何文田