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瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起

置業家居 2021/07/03

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何文田單幢盤瑧樺本月初起收樓，惟部分單位仍需執漏方能正式放租，故租務交投不多，現時僅錄1宗，目前約有43個租盤，當中1房戶佔近半，實用面積204平方呎的開放式單位，月租由$1.38萬起。

何文田窩打老道

...

欄名 : 樓市熱話

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