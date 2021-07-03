  • 30°C
香港時間 : 2021703日 (六) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑧樺四正光猛

置業家居 2021/07/03

分享：

單位：中層B3室

實用面積：204平方呎

叫租：$13,800（呎租：$67.6）

單位提供：香港置業（93295347）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
今日
瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】
今日
收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】

你可能感興趣

瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
今日 01:00
瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】
今日 01:00
收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】

最新專欄文章 更多

收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】
今日
收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】
瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
今日
瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起
良景邨簇新裝潢
今日
良景邨簇新裝潢
旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍
今日
旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍
良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起
今日
良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起
放盤

上一篇文章

瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起

下一篇文章

收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？