瑧樺四正光猛 置業家居 2021/07/03 分享： 單位：中層B3室 實用面積：204平方呎 叫租：$13,800（呎租：$67.6） 單位提供：香港置業（93295347） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 你可能感興趣 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 01:00 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 最新專欄文章 更多 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 今日 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 良景邨簇新裝潢 今日 良景邨簇新裝潢 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 今日 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 今日 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 放盤