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收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】

置業家居 2021/07/03

分享：

記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹Sir）驗收瑧樺中層A3室、實用面積272平方呎的1房單位，這個單位獲95分。

詹Sir指出，單位不少家電和設計有欠實用，如廳堂的冷氣機位設有擋板遮蓋冷氣機機身，令住戶難

...

欄名 : 樓市熱話

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