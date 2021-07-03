收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 置業家居 2021/07/03 分享： 記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹Sir）驗收瑧樺中層A3室、實用面積272平方呎的1房單位，這個單位獲95分。 詹Sir指出，單位不少家電和設計有欠實用，如廳堂的冷氣機位設有擋板遮蓋冷氣機機身，令住戶難 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 瑧樺四正光猛 今日 瑧樺四正光猛 你可能感興趣 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 01:00 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 瑧樺四正光猛 今日 01:00 瑧樺四正光猛 最新專欄文章 更多 瑧樺四正光猛 今日 瑧樺四正光猛 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 今日 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 良景邨簇新裝潢 今日 良景邨簇新裝潢 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 今日 旭埔苑2房綠表價$356萬沽 82年持貨至今漲價25倍 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 今日 良景邨銀碼細易上車 綠表價$130萬起 驗樓 詹濟南