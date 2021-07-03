咖啡師開店堅持不落糖 推廣咖啡原味道 置業家居 2021/07/03 分享： 城市人生活繁忙，閒時到咖啡店內品味咖啡，打打卡，已經是不少人逃離煩囂的好選擇。On The Hill Coffee Bar由2019年開業，第一間咖啡店選址於土瓜灣。創辦人Dorothy本來是咖啡師， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 瞄準港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯 2021/06/26 瞄準港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 2021/06/12 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 各國快速移民方法 2021/06/12 各國快速移民方法 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 2021/06/05 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 2021/05/29 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 人物專訪 創業 咖啡