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咖啡師開店堅持不落糖 推廣咖啡原味道

置業家居 2021/07/03

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城市人生活繁忙，閒時到咖啡店內品味咖啡，打打卡，已經是不少人逃離煩囂的好選擇。On The Hill Coffee Bar由2019年開業，第一間咖啡店選址於土瓜灣。創辦人Dorothy本來是咖啡師，

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欄名 : 地區‧人‧情

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