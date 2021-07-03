熟地捉襟見肘 未來供應勢減

在香港這個商業社會，競爭可謂無可避免，地產代理需要競爭客源、盤源，上車客需要為房屋競爭、換樓客剛在競爭更好的居住環境，發展商則需要爭取靚地皮發展，想不到即使政府亦要競爭土地。

改土地用途必經規劃

眾所周知，土地供應向來是相當複雜，而且對於特區政府而言，更是尾大不掉的難題，盡管特區政府作為本港土地最大地主，兼未來土地的唯一供應者，奈何所有地皮並非「話推就推」，首先任何土地用途改變都需要經過土地規劃的一定程序，再者任何土地由「生地」變「熟地」，亦需要經過一連串城市規劃、工程研究以至交通配套的改善。

兩個月前團結香港基金便發表，最新土地供應報告中，當中直言目前香港正陷入「熟地」供應低、房屋落成低及居住質素低的「三低」死結，報告指出由於過去20年香港缺乏大型土地發展計劃，導致可發展土地逐漸枯竭，政府手頭上的「熟地」寥寥可數，嚴重一點政府未來可發展土地已經接近彈盡糧絕，可推「熟地」捉襟見肘。

政府發展局日前公布未來一季賣地計劃，便正好印證「熟地」賣少見少的問題，來季港府僅得兩幅蚊型官地推出市場拍賣，預計只提供約200伙私人住宅單位，不過政府強調連同其他途徑的土地來源，包括「一鐵一局」及私人發展商透過補地價及舊樓併購的土地，預計來季的整體土地供應可達5,400伙，按季增加逾兩倍，亦是近4年的新高。

不過心水清的讀者都知道，有關土地供應的估算難免會有一定的「水份」，因應當中涉及2,450伙屬於私人發展商的補地價項目，換言之土地供應的主動權落在私人發展商手上，能否如期供應亦自然難以確定，而事實上按過去3年的紀錄，一般私人發展商的土地供應，只會佔整體供應的2至3成，來季所佔比例卻會高達4成半，反映政府熟地的儲備已出現出現短缺。

未來私樓落成量勢減

根據團結香港基金報告預測，在2021至2025年平均每年的私樓落成量只有15,000伙，較過去7年的平均15,400伙略減，同時間基金會按未來3個可能情景作估算，預計在2026至2030年，每年的私樓落成量勢必回落至只有11,200至13,300伙之間。

相信大家都明白到，未來土地供應中，市區的供應早已「賣少見少」，餘下可發展的土地或許亦主要是「蚊型」地皮而已，較大幅的土地供應就必須依靠元朗洪水橋、新界古洞北、粉嶺北以至東涌東及東涌西的東涌新市鎮的擴展計劃，現階段除古洞北已有個別官地推出市場拍賣外，其餘仍然是「只聞樓梯響」，相信政府要解決現時熟地不足的情況，就必須加快新發展區的規劃及工程研究等程序，否則未來私樓供應仍然緊張，長遠房屋供應仍然供不應求。

▲ 有報告預測，本港2021至2025年平均每年的私樓落成量只有1.5萬伙，而到2026至2030年更回落至每年約1.1萬至1.3萬伙之間，政府須加快解決現時熟地不足的情況。