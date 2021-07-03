名城屋苑解構 置業家居 2021/07/03 分享： 景觀：三面環山 高層望開揚山景 名城景觀可分4大類，包括山景、內園景、學校景及市景。由於屋苑三面環山，故所有高層單位，皆可遠眺獅子山或針山山景，而3期盛世5座高層的NA、NB、NC及ND室更擁小量城門河 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 你可能感興趣 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 01:00 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋則大觀園 今日 01:00 名城屋則大觀園 名城山景4房 今日 01:00 名城山景4房 最新專欄文章 更多 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 2021/06/12 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 二手市場 名城 物業出租