景觀：三面環山 高層望開揚山景

名城景觀可分4大類，包括山景、內園景、學校景及市景。由於屋苑三面環山，故所有高層單位，皆可遠眺獅子山或針山山景，而3期盛世5座高層的NA、NB、NC及ND室更擁小量城門河

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