名城屋則大觀園 置業家居 2021/07/03 分享： 大圍名城分3期而建，合共提供4,264伙，主打3至4房大單位，提供3房（連套房）、3房（連套房）及儲物室、3房（連套房）及儲物室連廁，以及4房（連套房）及儲物室加個半廁，實用面積由650至1,776平 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 你可能感興趣 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 01:00 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋苑解構 今日 01:00 名城屋苑解構 名城山景4房 今日 01:00 名城山景4房 最新專欄文章 更多 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 2021/06/12 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 二手市場 名城 物業出租