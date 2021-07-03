大圍名城分3期而建，合共提供4,264伙，主打3至4房大單位，提供3房（連套房）、3房（連套房）及儲物室、3房（連套房）及儲物室連廁，以及4房（連套房）及儲物室加個半廁，實用面積由650至1,776平

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