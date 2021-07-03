名城簡約裝修 置業家居 2021/07/03 分享： 單位：2期1座低層ND室 實用面積：657平方呎 間隔：3房（連套房） 叫租：$23,000（實用面積呎租：$35） 單位提供：利嘉閣（63341144） 作者：馮詠欣 責任編輯：阮詠儀 系列: 新盤同區屋苑系列（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 名城山景4房 今日 名城山景4房 你可能感興趣 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 01:00 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城屋苑解構 今日 01:00 名城屋苑解構 名城屋則大觀園 今日 01:00 名城屋則大觀園 最新專欄文章 更多 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 今日 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 2021/06/12 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 二手市場 名城 物業出租