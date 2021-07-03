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名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客

置業家居 2021/07/03

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大圍名城擁有齊全會所設施，鄰近港鐵大圍站，加上主打3房及4房大單位，故吸引不少家庭客源，現時名城現時約有165個買賣放盤，當中以3房（連套房）及儲物室單位放盤最多。

名城位於沙田大圍美田路1號，共分3期

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四）

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