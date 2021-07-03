名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 置業家居 2021/07/03 分享： 大圍名城擁有齊全會所設施，鄰近港鐵大圍站，加上主打3房及4房大單位，故吸引不少家庭客源，現時名城現時約有165個買賣放盤，當中以3房（連套房）及儲物室單位放盤最多。 名城位於沙田大圍美田路1號，共分3期 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（四） 相關文章 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 你可能感興趣 名城屋苑解構 今日 01:00 名城屋苑解構 名城屋則大觀園 今日 01:00 名城屋則大觀園 名城山景4房 今日 01:00 名城山景4房 最新專欄文章 更多 名城簡約裝修 今日 名城簡約裝修 名城山景4房 今日 名城山景4房 名城屋則大觀園 今日 名城屋則大觀園 名城屋苑解構 今日 名城屋苑解構 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 2021/06/12 曉峰園青衣半山私樓 3房入場費$950萬起 二手市場 名城 物業出租 中原地產 放盤 豪宅 一手市場