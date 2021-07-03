粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場

珠海市金灣航空新城區配套發展日漸成熟，惟區內可供住宅發展的土地買少見少，而新近推售的粵海拾桂府，為珠海粵海置地於當區首個項目，規劃分作兩期開發，主戶型以2房至4房不等，入場門檻約￥200萬起。

坐落於珠

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