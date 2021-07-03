粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 置業家居 2021/07/03 分享： 珠海市金灣航空新城區配套發展日漸成熟，惟區內可供住宅發展的土地買少見少，而新近推售的粵海拾桂府，為珠海粵海置地於當區首個項目，規劃分作兩期開發，主戶型以2房至4房不等，入場門檻約￥200萬起。 坐落於珠 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 2021/06/26 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 2021/06/12 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 2021/06/05 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 2021/05/22 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 2021/05/15 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 商業 人民幣 珠海