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粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場

置業家居 2021/07/03

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珠海市金灣航空新城區配套發展日漸成熟，惟區內可供住宅發展的土地買少見少，而新近推售的粵海拾桂府，為珠海粵海置地於當區首個項目，規劃分作兩期開發，主戶型以2房至4房不等，入場門檻約￥200萬起。

坐落於珠

...

欄名 : 國內置業

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