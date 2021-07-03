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曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起

置業家居 2021/07/03

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泰國曼谷THE MUVE之最新住宅項目THE MUVE Ram22，委託Golden Emperor代理，來港推售55伙，樓價僅由港幣$50萬起。

THE MUVE Ram22由屬泰國著名三大上市地產發

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欄名 : 海外置業

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