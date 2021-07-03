曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 置業家居 2021/07/03 分享： 泰國曼谷THE MUVE之最新住宅項目THE MUVE Ram22，委託Golden Emperor代理，來港推售55伙，樓價僅由港幣$50萬起。 THE MUVE Ram22由屬泰國著名三大上市地產發 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 2021/06/26 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 2021/06/19 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 2021/06/12 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 2021/06/05 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 2021/05/29 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 曼谷 泰國 海外物業