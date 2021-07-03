【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 置業家居 2021/07/03 分享： 零下18度雪箱可變成1至7度雪櫃？以下層雪箱（冷凍室）、上層雪櫃（冷藏室）設計的CombiCooler V6000 Supreme，特別加入MonoFridge及ClimateControl功能。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 今日 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 你可能感興趣 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 01:00 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 今日 01:00 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 01:00 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 最新專欄文章 更多 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 今日 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 智能家居新技術 生活更輕鬆！ 2021/06/19 智能家居新技術 生活更輕鬆！ 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 2021/06/19 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 家電 消費資訊 瑞士 手機Apps 智能家居