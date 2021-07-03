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【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃

置業家居 2021/07/03

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零下18度雪箱可變成1至7度雪櫃？以下層雪箱（冷凍室）、上層雪櫃（冷藏室）設計的CombiCooler V6000 Supreme，特別加入MonoFridge及ClimateControl功能。

...

欄名 : 家居頭條

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