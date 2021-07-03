【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 置業家居 2021/07/03 分享： V-ZUG旗下首個對門式酒櫃，外觀上儼如一件傢俬，完美融入居室布局。櫃門以炭灰色設計，直條子坑紋尤其立體。打開掩門，便看見一體化的家電組合。上層剛好配置Supremo XSL 60咖啡機（或蒸焗爐）， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 今日 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 你可能感興趣 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 01:00 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 今日 01:00 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 01:00 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 最新專欄文章 更多 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 今日 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 今日 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 今日 【推介一】Supreme冷藏及冷凍設備 雪箱可變雪櫃 智能家居新技術 生活更輕鬆！ 2021/06/19 智能家居新技術 生活更輕鬆！ 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 2021/06/19 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 家電 消費資訊 瑞士 手機Apps 智能家居