【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐

V-ZUG旗下首個對門式酒櫃，外觀上儼如一件傢俬，完美融入居室布局。櫃門以炭灰色設計，直條子坑紋尤其立體。打開掩門，便看見一體化的家電組合。上層剛好配置Supremo XSL 60咖啡機（或蒸焗爐），

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