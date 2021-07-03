V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能

4月1日起將全綫家電保養期，延長至5年的瑞士家電品牌V-ZUG，全新系列剛上架，包括Supreme冷藏及冷凍設備、V-Atelier酒櫃組合及AdoraDish V6000洗碗碟機，各具特色。品牌旗下

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