發揮港金融優勢 助中華民族復興

在慶祝中國共產黨百年華誕之際，回顧一下祖國改革開放43年來所取得的巨大成就，以及香港金融業如何發揮其獨特優勢，融入國家發展大局，服務國家發展戰略，並實現自我發展和飛躍的歷程，意義十分重大。

為自身經濟 拓展新增長點

2020年我國國內生產總值（GDP）突破100萬億元人民幣大關，達101.6萬億元，比1978年的3,678.7億元增長276倍，創造了43年GDP年均增長9.5%的奇迹；人均GDP為71,049元人民幣，比1978年的385元增長185倍，實現了全社會脫貧；貨物進出口總值32.16萬億元人民幣，比1978年的355億元增長905倍，成為世界上120多個國家的第一大貿易夥伴；外滙儲備3.2萬億美元，比1978年的1.67億美元增長了19,161倍，大大提升了國家的對外償付能力。

中國作為「世界工廠」，2020年製造業產值高達4.01萬億美元，相當於美、日、德、韓製造業的總和，其中戰略性新興產業佔GDP比重超過17%。我國還擁有世界上獨一無二的完整產業鏈，最大的高學歷和技術工人群體。從消費側看，中國擁有5.6億中產階級，2020年零售總額達6萬億美元，超過美國，成為全球第一大消費市場。

另外，中國緊緊抓住第四次工業革命的發展機遇，在5G網絡、量子通訊、人工智能、大數據、航天技術、石墨烯材料等方面走在世界前沿。基礎設施建設、高鐵、核電、特高壓電網等已成為中國現代工業一張張亮麗的名片。

香港金融業在我國43年改革開放中，積極參與多項重大經濟改革，發揮了不可替代的作用，並正在進一步融入國家發展大局，為國家實現第二個百年目標作出新的貢獻，也為自身經濟發展拓展新的增長點。

內地引進外資 近48%來自香港

1、招商引資。1978年國家經濟改革開放初期，港商是第一批投資內地的，例如曹光彪在株洲投資第一家「三來一補」毛紡廠、霍英東在廣州建起第一家五星級賓館白天鵝賓館、胡應湘投資建設了第一條高速公路廣深高速。在過去43年中，內地引進外資總額的47.7%來自香港，其中有部分來自港商，也有來自在港的外國跨國企業等，香港是我國外國直接投資（FDI）的最大來源地。

2、企業融資。香港聯合交易所於1986年正式成立，1993年迎來內地股份制改革後第一隻股票上市（青島啤酒），至今已有1,332隻內地股票先後在港上市，市值佔香港股市總市值52萬億港元的79.6%，佔每日平均成交量88%。特別是前兩年香港修改了上市條例，允許「同股不同權企業」和「尚未實現盈利的生物科技股」來港上市，吸引了大量在美國受打壓的中資企業來港第二上市，及時幫助這些企業解困，也提升了香港國際金融中心地位，IPO、二級市場成交額和港府股票印花稅收入均大增，且優化了香港的股市結構，吸引了更多基金投資港股，令香港財富管理資金升至近30萬億港元。

攻綠色金融 港富人才經驗

3、一帶一路。我國與一帶一路沿綫國家共同規劃投資建設6大經濟走廊、3條海上絲綢之路，以及大量經濟合作開發區和港口碼頭。據世界銀行預測，2030年前全球基礎設施建設將需要55萬億美元，僅亞洲就需要26萬億美元。雖然這些資金部分將來自世界銀行、國際貨幣基金組織、國家開發銀行、進出口銀行、亞投行、絲路基金等，但是資金缺口仍然很大；而香港擁有200家認可銀行，全球最大的100家銀行中，有70家在港設機構，還有400家私募基金、2,063家互惠基金、擁有在過去12年中7年IPO排名全球第一的港交所，以及亞洲發行國際債券排名第一的債券市場，且香港在綠色金融和伊斯蘭金融方面擁有相當多人才和經驗，均可以服務「一帶一路」。

4、人民幣國際化。香港是離岸人民幣樞紐，也是我國最大的境外離岸中心。據統計，60%境外離岸人民幣存款在香港，截止5月底，該金額約7,800億元，而70%的人民幣跨境貿易結算是經香港銀行進行的。另外，80%境內外機構在海外發行的人民幣債選擇在香港融資。

助灣區招商引資 擴科創金融

目前，香港正在積極增加人民幣產品，以及進一步拓寬人民幣回流內地的投資渠道，例如除了投資內地股市債市之外，也可投資黃金、石油期貨等，同時也正在拓寬與東盟國家使用人民幣投資和支付的渠道，其中包括數碼貨幣合作等。

5、粵港澳大灣區。香港金融在大灣區中將從兩方面發揮作用：首先，可以為大灣區開展招商引資、企業跨境直接和間接融資、跨境理財通；其次，擴大科創金融。由於目前香港產業結構不盡合理，尚存在「4多4少」現象，即學術論文多，專利少、研究員多，技工少、名牌大學多，創科企業少、政府財政儲備多、研發投入少。香港須借助深圳、廣州等地拓展第四產業，再憑藉該產業加「軟環境」（soft environment）吸引國際一流科技人才，將香港打造成世界級的科創中心。為達此目標，香港金融市場正在吸引更多風投基金落戶香港。

6、國家金融對外開放的試驗田。自國家實行金融對外開放以來，香港一直扮演了試驗田的角色，從最初「港股直通車」概念的誕生，到合格境外機構投資者（QFII）、合格境內機構投資者（QDII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）、人民幣合格境內機構投資者（RQDII），以及滬港通、深港通、債券通、再到基金互認和跨境理財通，還有很多離岸人民幣的跨境支付結算等，為國家金融安全發揮了不可替代的作用。

去年6月國家頒布了港版國安法，今年5月香港立法會通過了香港新選舉法，將從制度上有力地確保一國兩制在香港有效落實和行穩致遠，並有利香港更好融入國家發展大局，進一步提升香港國際金融中心實力和地位，為中華民族復興第二個百年目標，繼續發揮獨特優勢，再立新功。

▲ 港版國安法和香港新選舉法，將從制度上有力地確保一國兩制行穩致遠，有利香港更好融入國家發展大局。（資料圖片）