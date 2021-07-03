數碼人幣搶先推 防禦為綱

上周，本欄解釋了有關數碼人民幣的各種誤解，指出人民銀行推行央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），既非為了提升監控能力，也不想增強貨幣的控制權，更不可能挑戰美元的地位（「解構數碼人幣3種誤解宜釐清》，6月26日）。那麼，中國為何要搶先其他發達國家，積極試行這種「未來貨幣」呢？筆者認為，中國發行CBDC的初衷，主要出於防禦，而防禦的壓力來自兩方面，在國內是大型流動支付供應商，在國外則是隱而未發的數碼美元。

無現支付流行 削政府經濟支配力

讀者如果在千禧年前有到國內生活或工作的經驗，便體會到當時的消費方式，仍然由現金為主。近10年情況急劇轉變，直至2020年，國內流動支付金額達347萬億元，佔交易總筆數80%。隨着市面上流通的現金愈來愈少，國家貨幣有逐漸消失的危機，政府對經濟行為的支配力，更逐漸轉移到精通數據的科技公司身上。

傳統上，人行利用銀行體系來放大貨幣政策的效果，如果支付、存款和貸款大量從銀行轉移到私人企業，人行將難以管理經濟周期，在危機時向銀行體系注入資金也難有作為。

本來，中國為了應付這些風險，已加強了對螞蟻集團和騰訊等公司的限制，例如由2018年起，這兩家公司必須通過人行成立的「網聯清算」來清算所有流動支付，實際上等同將它們置於監管之下，並且打破科技公司壟斷交易數據的局面；而由於現時區塊鏈技術逐漸成熟，人行便嘗試發行CBDC，作為直接壓制、補充的手段。萬一私營支付服務平台出現大規模故障或違規，即使流通的現金不足，數碼人民幣亦可迅速取而代之，確保金融穩定。

然而，在實際執行上，人行將會謹慎前行、一小步一小步地引入CBDC（原因見前文），因此筆者估計，在正式推行後10年內，數碼人民幣僅能置換實體現金（M0）的一小部分，支付寶與微信仍然會與數碼人民幣並存一段長時間，畢竟前兩者結合了社交網絡和商業應用等優勢，為普羅大眾所喜愛。

抵禦數碼美元 捍衞貨幣自主

第二種有關防禦的考慮來自美國。現時美聯儲對CBDC的方向尚未明確，僅處於技術研究和民意諮詢的階段，部分原因是美國人較熱衷使用現金，流動支付並非主流；筆者認為另一個原因，是美聯儲想等待、借鑑中國和歐盟推行CBDC的經驗。美國知道不用心急，因為數碼美元一旦誕生，很可能會呈現後來居上之勢，展現出比傳統美鈔更強大的競爭力。

美元的顯赫地位本來就難以撼動：石油以美元計價、全球貿易大多數以美元支付、跨境金融合約幾乎都以美元結算，美國更可利用美元霸權，通過實施制裁來施展影響力。以往，美國針對個別國家的制裁，須靠以美國主導的金融機構和SWIFT支付網絡執行。如果數碼美元像傳統美鈔一樣流行於國際間，足以令許多中小型國家惶恐不安，例如當政治或經濟不穩時，人民可能會棄用本國貨幣，把資金從本地銀行抽出，並轉用數碼美元。基於CBDC的便利和私密性質，其造成的混亂和破壞甚至可在數小時內達成，令當地央行措手不及。因此，人行為了捍衞貨幣自主權，實有必要先行探索CBDC，為將來抵禦數碼美元作準備。

另一方面，人民幣國際化仍是長路漫漫，現時人民幣只佔國際支付總額的2%。如果人行不能禦敵於先，積極發展CBDC並向海外推廣跨境使用，待將來數碼美元及歐元出現，恐怕會進一步蠶食其份額。

中國以防禦為綱，成為CBDC的重要領頭羊，自去年以來已有超過50萬人試用數碼人民幣。除了便利消費者外，CBDC也為各國央行提供許多調控經濟的創新「玩法」，筆者將另文講述。