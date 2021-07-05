建黨百年紀念活動，真的用鋪天蓋地形容。因為上海黃浦江外灘，晚晚有燈光和無人機大騷。搞舞台及裝置設計界朋友說，那個無人機列陣，在夜空中排出大大個「100」字樣的電腦方程式program，差不多都成了各大城市晚會標配（不需用一百個人來人手操作控制無人機在夜空砌圖）。

北京已多次試演上天下地幻彩騷，更是大陣仗。京城好多旅遊景點都限行調整。演出方面，又煙花又空軍飛機，奇觀式的架勢，看熱鬧者自得其樂。

另一樣話題，是紅色電影和電視劇。最矚目有兩部，《1921》正好是拍日前提及的黨第一次大會在上海的籌備及進行過程，前前後後各個角度。特別之處是今次用了不少年輕或偶像派去演歷史人物及黨領導人，如黃軒、倪妮、劉昊然等，基本上是青春演員一代換班，不同過往古月（被欽點演毛澤東的特型演員）年代的專用演員。

拍這種建黨立國大故事，其實有難度。一來要夠主旋律交差，二來現在戲看多了，觀眾會比較，也不能流於太樣辦。過往這類片，被戲稱為PPT電影，每個人物出場，猶如PPT新一頁帶出其身份貢獻，但礙於人物眾多，不是主角人物的話，每個人都只能說幾句，流於形式。

另一部以李大釗為主綫的是《革命者》，由近年被譽為最好戲的張頌文主演，其實預映口碑上，比《1921》還好，但因《1921》始終是主打大堆頭，所以較多人提及預售。《革命者》故事則因集中李大釗的經歷，由他差不多要行刑講起，感覺就更單綫清晰，也可進入更多細節。

張頌文是中國演員中，近期要多加留意的，去年電視劇《隱秘的角落》令他大紅終於出圈，其實是掙扎多年，來自廣東好戲之人，戲稱為廣州詹瑞文。