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當心致肥中式小菜

副刊版 2021/07/05

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Hayley是個十歲女孩子，剛開始減磅不久。這天放學後，由爺爺嫲嫲陪同上來，上磅發現體重比上次增加一磅半。

我問Hayley：「父親節與爸爸及爺爺到哪裏慶祝？」Hayley很害羞，笑而不答。

嫲嫲搶着說：「我們去了酒樓晚飯，為了配合她減磅需要，特意以蔬菜為主，減少吃肉。」

我心知不妙，問：「蔬菜為主的菜式？」

嫲嫲邊想邊說：「有西蘭花炒斑球、欖角肉鬆炒四季豆、魚香茄子煲……」我不禁打斷她的說話：「要小心這些也屬多油的菜式呢！」

嫲嫲隨即辯解：「我們預先準備好一碗水，會浸過水才吃的。」

我尷尬地笑說：「其實將餸菜以茶水浸洗，並非真正減少油份的方法，因為在烹調過程中，蔬菜的纖維已將油份吸收，『過水』只能減掉少許餸菜表面的油份，而且魚香茄子中的茄子、西蘭花炒斑球的斑球，一般都會經過走油的步驟，即經油炸處理過，脂肪量很高。」

嫲嫲一副迷惘的樣子，說：「減肥不是應多吃蔬菜嗎？我們已不敢點咕嚕肉、生炒骨……」

我安撫她：「我明白你們的用心，是想為Hayley選擇合適菜式，問題只是有少許誤解。」

中式酒樓也有不少適合減磅的菜式，例如燒味類包括瘦叉燒、切雞、豉油雞、燒肉等，進食前宜先去掉皮層，滷水菜式如滷水牛腱、鵝片、蛋、墨魚、雞腎等也不錯。

（編按：讀者可【按此】收看營養師推介的低脂肪減肥美食。）

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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