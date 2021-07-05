上周，內地營銷圈朋友熱鬧地討論國產情趣品牌大人糖Osuga的營銷策略。在內地，從事與性有關的品牌營銷，例如避孕套，難度很大，因內地新修訂的廣告法嚴厲，僅這兩條就足以令不少營銷和廣告人絞盡腦汁：一、廣告不得妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚，不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容；二、廣告應當真實、合法、以健康表現形式表達廣告內容。性商品宣傳如何做到色而不淫、性感又不露骨、風流卻不下流，那個度和那條綫，有時大家都不知在哪處，要不斷摸索、調校、修正，才能掌握和拿捏得好。一旦過火，就是違法，杜蕾斯也曾因擦邊球擦得太露骨而被罰款。

避孕套產品尚且伏位處處，更何況情趣用品？過往，內地情趣品牌都有幾個情況：一、難推廣告；二、只能在微信和微博推；三、極其量找網紅推；四、有些情趣品牌甚至在微信被封，導致沒有公眾號再敢接受這種廣告。

然而，大人糖卻殺出一條史無前例的營銷新路：找來台灣女星小S做代言人，令人眼前一亮，因推銷情趣產品從未有人夠膽起用女星，亦鮮有女星夠膽代言。用小S做代言人，是個很好的決定，因她率直、時尚、不彆扭、有性格和都會女性形象深入民心，經常大方談性，與產品配合。

故此，宣傳甫出即引來一片熱鬧和驚喜，但見小S拿着產品很陽光地微笑，路綫是把產品reposition（重新定位）到正面、健康、常態、可在燈光下大方談論、性就像吃喝的基本生理需求一樣。文案沒有太多文字，只有tagline（標語）：「成人世界裏的一點甜」，簡潔而恰到好處，至於可以甜到甚麼程度，那就得看個人自由發揮了。至今，相關話題瀏覽量已逾三億，廣告沒被視為違反廣告法而下架，市場反應正面，那是品牌入大路的第一步。

與性有關的品牌營銷，在華人地區來說，內地和台灣不時有驚喜點子和創意，有些更做到點到即止的銷魂，令人拍案叫絕；當然，營銷資源投放和力度跟市場的接受度息息相關，相對來說，香港在這方面，相比內地和台灣，無論製作或接收的，都較為保守。