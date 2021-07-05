應對孤狼式恐襲 借鏡疾控3層防禦

盡管反對派和部分海外傳媒嘗試轉移視綫，不斷批評官員形容上周四的血案為「恐怖襲擊」並不恰當，但事實卻不容置疑：這完全是一單嚴重襲警案件，背後則反映香港社會有部分人仍然存有強烈的仇警情緒，加上由於出手行兇只有一人，故客觀上便謂之「孤狼式襲擊」。

反對派圖轉移視綫

固然，討論「針對警方的襲擊行為是否屬於恐襲」這類定義問題，對於解決香港目前困局來說根本意義不大。相反，因應本港過去兩年的特殊情況，以下3個課題顯然更值得觀察和研究：

第一，社會整體有沒有從前年的黑暴事件汲取教訓？許多人到今天依然認為，反修例運動之轉捩點是「元朗7.21事件」，卻忽略較此事發生的3周前、即2019年7月1日立法會大樓被暴徒嚴重破壞，為社會帶來近乎不可逆轉之影響：當時跨黨派、跨階層代表翌日並沒有同聲譴責暴力，輿論繼而渲染「只爛了死物」的信息，讓不少人相信使用暴力不單沒有問題，更是剩下來唯一的爭取手段，結果把全香港引進不歸路。

嚴重傷人 「和理非」應公開譴責

到今年7.1，發生了令人震驚的孤狼式襲擊，而且不單「只爛了死物」，更是針對警務人員的嚴重傷人乃至意圖謀殺行為，故從原則層面而言，那些聲稱自己屬於「和平、理性、非暴力」一族，其實有最大責任公開譴責暴力。可是反對派陣營至今卻選擇讓仇恨蔓延，部分黃絲既散播假消息誤導公眾，又把施襲者標榜為「勇者」，可見那種「用暴力達到自身目的無問題」之雙重標準是何等虛偽。

第二，對襲警案怎取態會否成參選者入閘的關鍵條件？在完善選舉制度後，如何確保「愛國者治港」，肯定是香港未來3場選舉之核心問題。當中不論用甚麼角度演繹那個「愛」字，最基本的要求相信是要懂得「愛護」。

說到底，眼下現實是一名沒有作出任何拘捕行為的警員，被犯案者從後偷襲背插一刀，若然不跟如斯冷血的犯罪行為劃清界綫，着實難以證明自己珍惜香港，願意服務社會，讓市民得到安寧和平。因此，如任何派系的人士想參選，最起碼的要求是必須譴責今次襲警；那些企圖不發聲好讓事件跟自己不沾身的苟且之輩，恐怕也沒有機會取得選委提名以入閘參選；另一方面，建制之間對議席爭持激烈，他們往後各自如何跟進事件，也將成為打算參選者的政績表現。

襲警案取態 或成參選入閘關鍵

第三，是否真的沒有「大台」？前年的暴亂模式，一直被形容為「無大台」而由民間零星自發再合流，尤其每段時間對外聚焦哪個主題並發出對應文宣方面（如：爆眼女、太子站、新屋嶺的分階段影像信息設計），充分展現了某種合作性；反觀今次發生了如此大案，網絡及一般輿論雖明知民怨未消而起哄，卻至今未成氣候。

縱然不排除有其他可能性，但以上現象主要有兩種解讀：首先，是群眾運動往往一鼓作氣、再而衰、三而竭，所以才會由當日聲稱那「200萬零1人」，變成如今真的只得「1人孤狼」；其次，是自《蘋果日報》上月不再出版後，許多評論員或自詡KOL者，失去了統一口徑的文宣用字及主題信息，於是思想工作在沒有「精神大台」的統籌下，已不知從何入手，去維繫整個反對陣營，間接令一小撮反社會人格障礙者，主導了往後的抗爭模式與手段，其他人也無奈只能以插科打諢的方式宣洩，be water變成一灘渾水。

如何解困？從建制派角度，今次事件間接印證《港區國安法》作用與重要性，為特區政府就《基本法》第23條立法的準備工夫奠下新基礎。不過，要更全面應對孤狼式襲擊，答案也許要擴展到以公共衞生政策的手法處理。

事實上，孤狼式恐襲是西方國家過往10多年的重大安全問題。尤其美國，孤狼式襲擊就算並不是最普及的恐怖活動模式，卻是最容易致命的恐襲手段：在2006至2017年期間，98%因恐襲死亡的受害者，皆源於孤狼式襲擊。近年國安專家的「反孤狼」策略，除了透過人工智能（AI）分析大數據以外，亦倡議「公共健康模型」（public health model），背後理念是認為「社會病了」，所以應採取疾病防控的的三重防禦手段：

提高警覺 確保社會長治久安

接觸面最闊的是「第一層防禦機制」（primary prevention），主要指普及而可負擔的精神健康支援服務，並透過職場訓練和公眾教育，提高社會整體對孤狼式襲擊的行動模式之警覺性--猶如於公共衞生的層面，讓公眾得知各種傳染病的風險。

至於「第二層防禦機制」（secondary prevention），則以及早發現身邊種種相關迹象為主軸，目標是希望市民能盡快向專業人士求助、提早介入，以避免更嚴重的悲劇發生。例如針對美國的情況，有專家建議任何曾有家暴歷史的人，應該限制其家中不得管有槍械--套用在本港局勢，這階段防禦關鍵在於做好社區聯防，意思是市民一旦發現逐漸升級的暴力行為時，必定要有所警惕，無論立場屬哪一方亦絕不能「私了」，務求在恐襲的萌芽階段時阻截，另外也包括上文提到的「和理非」一族，實在有需要嚴厲譴責這次孤狼式襲警，社會始有望長治久安。

最後「第三層防禦機制」（tertiary prevention）之目標，是就孤狼式襲擊作出針對性打擊，並同時將恐襲的影響減至最少--這方面則牽涉《基本法》第23條的立法細節，特別是如何進一步提升執法人員的權限。

▲ 今年七一，發生了令人震驚的孤狼式襲擊，除了反映社會有部分人仍存有強烈仇警情緒，事件亦間接印證了《港區國安法》的作用與重要性。（資料圖片）