港做好科技國情教育 培育未來航天員

今年3月，「第十三屆人大四次會議」表決通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，明確地把「建造世界科技強國」定位為建國百年重點目標之一，當中航天科研及工程更是重中之重的任務。

根據神舟飛船首任總設計師、中國工程院院士戚發軔早前訪港期間指出，國家航天任務任重道遠，極具挑戰性，未來要做的事包括：「第一，對月球，建立科考站，希望我們的航天員到月球上去；第二，對火星，希望能夠從火星拿到樣品回來；第三，對小行星，對木星進行考察，想了解它。」

美想方設法 欲拒華於太空門外

朝着這些太空探索的長遠目標進發，中國近期取得顯著的階段性成果：今年5月，中國成功發射「天問一號」探測器和「祝融號」星球車登陸火星，正式開展火星探索工程；6月，「神舟十二號」載人飛船成功升空，並順利與「天和核心艙」對接，3位航天員開始進行為期3個月的太空體驗和科研。

雖然有關成就舉世矚目，卻得來不易。事實上，中國航天工程發展的歷程荊棘滿途，最大障礙莫過於中國被國際太空組織多方面制裁，而制裁行動的始作俑者主要是美國。自上世紀80年代，美國國防部大力推行「星球大戰計劃」，目的是進行國家戰略防禦；而冷戰之後，美國在軍事上一直視中國為主要敵人，因此想盡辦法把中國拒諸太空門外。最明顯的例子，是美國於1998年發射「國際太空站」上太空，目的是建設一個以美國為首的「國際太空實驗室」，當中合作夥伴包括俄羅斯、日本、加拿大和歐洲等國家，但中國卻沒有被邀請參加。

美國對華態度從沒有軟化過，甚至變本加厲。面對「天和核心艙」啟動所構成的威脅，美國太空總署（NASA）立刻進行反擊，堅持與中國在太空征途上割席，於上月23日向國會眾議院聽證會提出，要求政府永久將中國排除於國際太空站項目之外。筆者恐怕中美「星球大戰」將會沒完沒了，但願兩者之間的摩擦不會影響人類的太空科學發展。

適逢今年是中國共產黨建黨100周年，國家派遣航天科學家團隊訪問香港，與本港市民分享航天的經驗和精神，更帶來月球土壤作公開展覽。這些活動對市民當然非常吸引，再次掀起全港航天熱潮。然而，筆者認為美中不足之處，是活動只流於表面，沒有進一步好好與中小學國情教育課程配合，予人的感覺只是百年黨慶活動之一而已。若真如此，政府就浪費了讓學生深入認識國家航天科技和事業發展的大好機會。

港科學家 有望上太空站做研究

筆者多次公開指出，科技教育應與國情教育互動，建議政府在通識教育科改革中，加入國家科技相關課題，讓學生從科普角度了解國家歷史和發展，而國家太空計劃正是一個很好的案例。從「神舟十二號」的成就，吸引中小學生對國家航天科技的關注，然後利用這個例子來闡釋中國國情及科技發展的故事，包括在國際外交的摩擦、歐美各國對華的制裁、中美科技戰及貿易戰等各方面的外間壓力下，中國如何自強不息、勇往直前，堅決要在世界科技發展舞台上力爭上游，逐步從「跟跑」、「陪跑」，以至未來「領跑」的地位。近期「北斗衛星」、「嫦娥五號」、「天問一號」、「祝融號」、「神舟十二號」、「天和核心艙」等所獲得的階段性成果，很值得香港學生為國家引以為傲。

訪港的內地航天科學家認為，香港的基礎研究世界出眾，研究環境國際化，並預測未來中國太空探索工程中必然會有香港航天員的參與。筆者認為並非信口開河，未來的載人太空船將會類似今天的載客小型飛機，就如最近亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）計劃與其餘3人乘坐自己公司Blue Origin開發的太空船升空，相信把本港科學家送到太空站裏進行研究實驗，並非遙不可及的夢。這再一次說明，在香港中小學推動科技國情教育之重要性，試想一個不關心國家、不愛國的香港學生，又怎會為國家的航天事業作出貢獻呢？

▲ 本港可藉「神舟十二號」的成就，吸引中小學生對國家航天科技的關注，然後用以闡釋中國國情及科技發展的故事。（新華社資料圖片）