大灣區發展 需注重城市互動

香港疫情受控，不少企業已開始籌劃未來的發展方向，部分銀行及金融保險等行業已宣布大灣區為他們銳意重點發展的地點，大灣區的未來發展變化備受關注。

未來將以雙環式發展

本行近期發表的《重構粵港澳大灣區產業圈層與

...