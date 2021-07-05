大灣區發展 需注重城市互動 地產版 2021/07/05 分享： 香港疫情受控，不少企業已開始籌劃未來的發展方向，部分銀行及金融保險等行業已宣布大灣區為他們銳意重點發展的地點，大灣區的未來發展變化備受關注。 未來將以雙環式發展 本行近期發表的《重構粵港澳大灣區產業圈層與 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 黃志輝 仲量聯行大中華研究部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 中山大型基建紛落成 投資前景俏 今日 中山大型基建紛落成 投資前景俏 樓價較深圳珠海低水 料吸引港人 今日 樓價較深圳珠海低水 料吸引港人 你可能感興趣 中山大型基建紛落成 投資前景俏 今日 01:00 中山大型基建紛落成 投資前景俏 樓價較深圳珠海低水 料吸引港人 今日 01:00 樓價較深圳珠海低水 料吸引港人 最新專欄文章 更多 白居二買家最積極入市 今日 白居二買家最積極入市 真盤是最基本本份 2021/07/02 真盤是最基本本份 一個問題 三種選擇 互相溝通創共贏 2021/07/01 一個問題 三種選擇 互相溝通創共贏 哪裏有錢賺 哪裏就是投資樂園 2021/06/30 哪裏有錢賺 哪裏就是投資樂園 物業投資從何入手？ 2021/06/29 物業投資從何入手？ 疫情 經濟 香港 大灣區 仲量聯行 概念 發展局 銀行 西環 東環