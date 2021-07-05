印度78億投資4科企 推動在地製造 行政人員版 2021/07/05 分享： 印度政府為降低國內電子產業對中國進口產品的依賴，近年積極推動電子產業在地製造，並投資巨額發展該產業。 印度政府日前把戴爾（Dell）、緯創資通（Wistron Corporation）、偉創力（Flex ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 今日 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 2021/07/02 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 2021/07/02 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 2021/07/01 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 2021/06/30 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 印度 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 產品 科技產品 Dell 富士康