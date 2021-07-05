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印度78億投資4科企 推動在地製造

行政人員版 2021/07/05

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印度政府為降低國內電子產業對中國進口產品的依賴，近年積極推動電子產業在地製造，並投資巨額發展該產業。

印度政府日前把戴爾（Dell）、緯創資通（Wistron Corporation）、偉創力（Flex

...

欄名 : 科技新知

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