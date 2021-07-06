大數據分析結合AI自動交易　外滙貨幣自動交易成未來投資趨勢

在環球經濟與投資市場不斷轉變下，現在投資不能只是局限於股票、期指、買樓等。環球外滙市場是另一種選擇。股票、期指存在太多不確定性，一有動盪的時候，投資者都有可能心情大起大落。 與其靠運氣，股票買升買跌賭大細，不如學多樣專長，不會和生活時代脫節之餘，增值自己同時又可有多個機會去增值資本。

自動程式交易（EA）在外國投資市場已發展得非常成熟，其可應用於外滙交易市場，利用大數據分析外滙貨幣走勢，以自動化方式24小時為你作買賣，交易買賣從此不受時間和體力限制。如果你是甚少時間留意新聞，又或者工作繁忙未能經常留意市況走勢，往後只要利用AI大數據分析，配合自動程式交易即可以解決到以上煩惱，AI Algo Trading或將成你最理想的投資方式。

據估計，目前對沖基金的交易中已有20%通過算法交易（Algorithmic Trading）進行，愈來愈多的交易員希望了解其在基金交易中的應用，並管理其風險 。

高綜合回報及風險管理 每宗交易獲利率高達7成

科技日新月異，各行各業也會面對智能化科技帶來的衝擊，投資行業也一樣。AI和人類不同，絲毫不會因年月退化，反而愈來愈快愈精準。

有見及此，全自動化程式交易近年在金融市場上快速崛起；投資者可運用更低時間成本換取潛在利潤，並由電腦以毫秒極速捕捉入市良機，盡享時間自由的好處。何時何地都可以做到外滙交易，由於國際外滙投資是環球均可進行的操作，即使移民都絲毫不會影響的投資工具，更不受個人主觀情緒影響交易，並通透過準確分析市場過往數據及即時消息，從而減低風險。

全自動化投資外滙市場（Algo Trading）比一般投資物品更強調投資者需擁有自己一套投資策略，再結合智能化AI為我們定立好的方向執行指示，並交付AI評估風險，將獲利率提升至最大化 。透過Algo Trading賺取國際收入，回報率很有可能勝於定期及基金。

▲ 現在學好運用智能投資，深信將會是未來各投資行業最關鍵的一課。

FOREX FOREST AI 自動交易程式（EA）如何助你投資？

Forex Forest AI除了用MA（移動平均線）能精準調較入市時機，同時亦結合使用其他技術指標；如RSI指標（相對強弱指標）、Stochastic Oscillator（隨機震盪指標）等，有效綜合分析市場走勢，管理風險，為投資者提供最大回報。EA會因應預設好的止賺止蝕位，從而做到確切執行「高位放 ， 低位吸」的法則，而AI更可以於EA的基礎上，分析過往大量數據及以宏觀方式去預測未來走勢。

全自動化程式交易龍頭Forex Forest

Forex Forest是香港外滙貨幣全自動化程式交易行業的 No.1，創立至今獲獎無數，是香港唯一榮獲全球程式交易大獎，並獲得國際專業肯定的企業，亦為本地香港同業之中唯一獲得「傑出AI 程式交易教育企業獎」及「傑出AI 程式交易策略開發企業獎」的企業。

Forex Forest亦為香港唯一一家自家研發AI全自動化交易程式的開發商，有多位程式員更新交易程式以緊貼最新市場情況。 而Forex Forest所頒授的程式交易教學課程更獲（ISO9001）品質認證，課程先後培訓出多個在港教授外滙貨幣交易的講師，可謂是全港最專業的外滙貨幣自動交易課程教育機構。



Forex Forest亦設有專業團隊，協助學員解決有關硬件及軟件上的疑難；即使是投資零基礎的學員，都能夠輕鬆學懂透過程式交易穩定獲利的技巧。其自家研發的外滙投資分析工具，會根據大數據分析穩中求勝的組合，學員只需基本入市技巧，並逐步學好運用程式輔助交易，即能輕鬆實現24小時年中無休的獲利模式，慢慢實踐財務和時間上的自由。

▲ Forex Forest香港外滙貨幣全自動化程式交易行業的 No.1，創立至今獲獎無數。

Forex Forest 自動程式交易課程



Forex Forest全方位自動程式交易課程至今已舉辦超過30屆，培訓出超過三千名學員，並致力提升教學質素，不斷改良課程內容，務求讓每一位學員都能學會自動程式交易。不少歷屆學員已成功透過自動程式交易，於市場上獲利。課程所培訓出的學員更形成一個涵蓋不同行業精英的龐大人際網絡，學員與學員間可以互相學習交流心得，共享不同範疇的外滙交易知識。

Forex Forest無論是在自動程式交易原理，還是課程價錢方面，都非常透明化。「一個價錢，終身受用」，毫不含糊或另設任何隱藏收費項目。

▲ 如報讀Forex Forest全方位自動程式課程，會包含自家EA（Expert Advisor）使用權，更會包含乙款EA的永久使用權，全方位自動程式交易課程更包括一年內無限復讀。

▲ 8小時課程費用每人只需388港元 ，二人同行488港元。

Forex Forest

地址︰尖沙咀星光行8樓833室

營業時間︰星期一至五 10:00-18:00 (建議先預約)

電話號碼：可致電或Whatsapp 查詢/報名6553 0922

Website: https://www.forexforest.net

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