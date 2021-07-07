新創建優化業務3年半績效佳　鄭志剛：集團發展踏上新台階 

新創建集團（659）自2018年起優化業務組合，並於過去12個月，先後退出交通業務及出售環境業務；集團剛於今年6月30日再公布，建議出售廈門集裝箱碼頭全部20%股權，作價為人民幣15.68億元（相當於18.78億港元），交易完成後，將完全退出港口業務，此舉與集團優化業務及透過出售非核心資產來釋放業務價值的策略一致。

集團擬把是次出售資產所得資金，繼續加大現有業務的投資，同時物色富增長潛力、提供可觀回報及穩定收入的新項目，例如近年投資公路、保險及現代物流等新項目，旨在達致長遠可持續增長，支持可持續及漸進股息政策。

售非核心資產套現200億 發展布局更清晰

新世界發展（017）行政總裁兼新創建執行董事鄭志剛表示：「企業發展必須與時並進。過去3年半，新創建跟隨母公司新世界發展的步伐，推行優化業務策略，成績斐然。」

鄭志剛指出，「推行優化業務策略後，新創建的業務及發展布局更清晰，資源調撥運用更具策略性。新創建至今透過出售非核心資產套現接近200億港元，穩固的財政實力與業務根基，讓集團踏上一個新台階，為投資者及股東爭取更佳回報。」

作為新世界發展旗下的多元產業上市旗艦，新創建在香港及大中華地區投資和經營多元化業務，核心業務包括收費公路、商務飛機租賃、建築及保險，策略組合則涵蓋物流及設施管理等。

(資料由客戶提供)