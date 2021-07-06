內地滴滴出行的App被勒令暫時下架整改（「整改」一詞是近年處理大企業的萬能key），一度引起誤會，一些朋友以為約車服務都不能用了。經周一的實測，發覺在App Store中，確沒法找到了，也不能更新，但如果之前已下載的，則不受影響，暫時約車及各種服務不受影響，但新用戶就註冊不了（但較早前出現過App中開發票功能暫停了）。

事出突然，當然坊間好多傳言。永遠有帖子跳出來疑似爆內幕，時政方向解讀，說滴滴董事高層那邊和美國關係密切，此公司在美國上市，難免要被美方監察，全中國出行大數據一旦流向美國，自然是國家安全問題。

熟知國策的一派，又是另一版本，說更多應該是主管單位得向滴滴還以顏色，因為基本上從今年開始，都在指示，中國大企業不要再去美國上市了，滴滴低調並快速越洋上市，不僅先斬後奏，加上之前的各種不良紀錄（順風車及貨車的意外事件等），真不得不嚴加責難，除了下架，可能還要大額罰款，長遠是必須把手伸進去，不能無限放任。

還有一派則提出質疑其他因素：大數據若被美國取得當然大件事，可是，到底中國政府在管理這種科技大頭時，又有多少掌控？直白地說，是政府又能取得民營公司在經營時的大數據嗎？拉闊來看，其實阿里、京東、滴滴、騰訊，每一家做得那麼大又具全國影響力的民營公司，它們的數據會和相關部門共享嗎？企業一旦做大，影響全民，對管治階層而言，就得規管，某程度上，能把私人公司的資源調配起來，這似乎也成了當前的經營現實。寫過滴滴多次，原因是它的數據確實太具價值，從出行路綫、交通統計、消費時間習慣到車上談話一項不漏。滴滴知道得太多了。