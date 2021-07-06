Amazon（亞馬遜）日前係威係勢高調宣布，為工廠員工設立新玩意—休息亭，起名AmaZen（Zen，中譯作禪，有放鬆、禪定而止息雜慮之意，此處姑且稱它「亞馬禪」），還發放宣傳影片。惟甫出，即被網民吐糟和抨擊，結果AmaZen項目被急急叫停及刪除宣傳。

Amazon聲稱希望提升員工的生理及心理健康，標榜work wellness，設立亞馬禪休息亭，好讓員工可暫停工作、獨自靜思、閉目養神。概念驟眼看無甚不妥，但一看那個藍色休息亭，外形和面積令人劈頭便想起戶外流動廁所，突兀地安插在倉庫中間，很有違和感。打開門一看，在侷促窄小的空間有張椅子、一塊小桌子和一部電腦，桌上擺了盆不太茂盛、真假難辨的小植物，有台小電扇在轉動，而那部電腦，甚至不是給員工上網，只會播放一系列冥想影片，引導冥想。抬頭一看，頂部還貼了塊粗糙廉價的藍天白雲貼紙。這樣的簡陋小箱子，如何提升員工work well則不得而知，但影片發布後，只惹來揶揄、嘲笑和批評—有網民嘲弄：「這看來是虐待多過善待員工啊」、「員工要加倍努力想像，才能超脫那個侷促地方」。

而這個亞馬禪事件，更令Amazon一直備受抨擊的高壓環境、惡劣工作條件和血汗工廠醜聞再次引起關注：二○一五年，《紐約時報》揭發該集團利用自動系統監控員工，分析其生產率，連上廁也遭計時，若不達標的，AI會直接解僱他們。因此，有些男員工只好用膠樽小解，在這種高壓環境工作，連洗手間都來不及去，還有空餘時間停手去休息冥想？況且在生產綫工作，一人停手，影響全綫進度，會有人夠膽行入去休息亭攤抖下嗎？

因此，這個亞馬禪，（一）未能解決員工受壓最核心的因由（即企業如何對待員工之政策問題）；（二）還給員工和網民視作借員工過蹺之企業偽善之舉；（三）得不到掌聲不特止，還令人重提企業血汗工廠醜聞，從效果去看，亞馬禪可謂屎蹺一條，禪不起來。而通常想出屎蹺的，往往都是離地的管理層。