KKday預訂文華東方酒店 $2,860包三餐兼享魔法學院體驗 副刊版 2021/07/06 分享： 暑假將至，是時候book定酒店Staycation享親子樂。KKday最新推出的快閃優惠，預訂香港文華東方酒店奢華美食之旅，最平$2,860包雙人「龍蝦．鮑魚．生蠔」海鮮自助晚或海鮮拼盤連牛柳鵝肝3道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味 2021/07/03 土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 2021/07/02 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 2021/06/26 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 2021/06/23 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 2021/06/23 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 酒店 Staycation 著數優惠