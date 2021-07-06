疫下孩子讀寫倒退 鼓勵閱讀+補課

聯合國一項研究指出，全球兒童因疫情停課關係讀寫能力退化，受影響人數按年增逾億。政商界除了鼓勵兒童閱讀，亦應透過補課計劃幫助學童追趕進度，彌補遙距學習的不足。

聯合國教科文組織（UNESCO）調查顯示，全球去年有5.84億兒童出現學習困難，比原先估計的4.6億還要多，令過去20年的教育普及工作一下子被抹殺。造成此局面的主因是新冠疫情導致停課或局部停課，教科文組織呼籲各國推出補課計劃補救，以免失去一整代人。

網課老師難支援 學生不集中

本港疫情期間多次停課，令遙距學習成必要替代品，然而遙距學習因多種因素成效不彰。社區組織協會及兒童權利關注會調查顯示，逾7成學生因沒有電腦或電腦殘舊而遇到困難，過半學生家中甚至沒有書枱可用，83%擔心影響學習進度。救助兒童會調查亦發現，中小學教師當中有37%認為自己不太能夠在遙距教學時識別和支援學生需求，亦有44%認為學生在遙距課堂更難專心。

學生若要盡快追趕落後學習進度，則需善用暑假彌補學習方面的不足，增加閱讀量可是好方法。美國最大書商Barnes and Noble今年7至8月期間將推出暑期閱讀計劃，為當地小學生提供免費電子書資源及獎勵計劃。聖地亞哥公共圖書館亦有暑假閱讀挑戰，孩子或大人只需在活動期間內讀完10本書，便可兌換免費禮品。

英美撥款資助學生 暑假追落後

追趕進度更少不了補課，紐約市已推出名為Summer Rising的免費自願補課計劃，全市170萬名學童皆可受惠。美國多個州份陸續將2021/22學年延長、或提早在秋季開學，部分城市例如洛杉磯更強制所有學生暑假回校補課。美國教師聯盟表示理解學生已甚為疲憊，但強調補課對他們非常重要。

美國聯邦政府提供的1.9萬億美元救助計劃中，有300億將用於提供暑假補課、課外活動等。英國政府亦大量撥款資助學生暑假回校補課，涉及款項多達14億英鎊，當地教育部表示將用於為基層學生提供多達1億小時的補課。

本港大部分學校暫未制定暑假補課計劃，家長可先從家中開始，陪伴子女閱讀、並利用多種方式激發他們對閱讀的興趣（見表），增強疫下退卻的閱讀能力。

▲ 學生若要追趕學習進度，則需善用暑假彌補，增加閱讀量或是好方法。（資料圖片）