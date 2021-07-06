早前確診染疫的檢疫酒店清潔女工，昨確認與曾入住確診印傭同源，衞生防護中心將個案改到輸入相關個案，即本港很大機會是已連續28天本地「清零」。而中心昨仍錄少於5宗初步確診個案。本港原與澳門即將通關有望，但

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