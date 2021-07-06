澳改稱與港通關否 須與內地商討 港接種破400萬劑 打首針人士逾35% 港聞版 2021/07/06 分享： 早前確診染疫的檢疫酒店清潔女工，昨確認與曾入住確診印傭同源，衞生防護中心將個案改到輸入相關個案，即本港很大機會是已連續28天本地「清零」。而中心昨仍錄少於5宗初步確診個案。本港原與澳門即將通關有望，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 美領館1職員初確 28天清零恐斷纜 今日 美領館1職員初確 28天清零恐斷纜 內地接種破13億劑次 「免疫長城」更進一步 今日 內地接種破13億劑次 「免疫長城」更進一步 以色列研究：輝瑞抗Delta毒 有效率70% 今日 以色列研究：輝瑞抗Delta毒 有效率70% 你可能感興趣 美領館1職員初確 28天清零恐斷纜 今日 01:00 美領館1職員初確 28天清零恐斷纜 內地接種破13億劑次 「免疫長城」更進一步 今日 01:00 內地接種破13億劑次 「免疫長城」更進一步 以色列研究：輝瑞抗Delta毒 有效率70% 今日 01:00 以色列研究：輝瑞抗Delta毒 有效率70% 疫情 英國 疫苗 酒店 中環 記者 衞生防護中心 人口 澳門 梁子超