Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 行政人員版 2021/07/06 分享： Tesla在2019年首次亮相其科幻路綫外形的Tesla Cybertruck之後，該電動貨車已備受期待，外界預計，Cybertruck將於今年下半年進入量產階段。Tesla行政總裁Elon Musk ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 今日 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 2021/07/05 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 印度78億投資4科企 推動在地製造 2021/07/05 印度78億投資4科企 推動在地製造 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 2021/07/02 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 2021/07/02 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 商業 電動車 馬斯克