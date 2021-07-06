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Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統

行政人員版 2021/07/06

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Tesla在2019年首次亮相其科幻路綫外形的Tesla Cybertruck之後，該電動貨車已備受期待，外界預計，Cybertruck將於今年下半年進入量產階段。Tesla行政總裁Elon Musk

...

欄名 : 科技新知

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