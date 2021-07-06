8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 行政人員版 2021/07/06 分享： 據外媒GSMArena爆料，三星（Samsung）將於在8月11日晚上10時舉行綫上發布會，預計新款Galaxy Z Fold 3摺疊手機將會亮相，同時亦推出智能手錶、藍牙耳機等新品。 據悉，三星將公布 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 今日 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 2021/07/05 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 印度78億投資4科企 推動在地製造 2021/07/05 印度78億投資4科企 推動在地製造 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 2021/07/02 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 2021/07/02 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 商業 科技行業 創新科技及應用 智能手機 產品 Samsung 智能手錶 耳機 作業系統 藍牙