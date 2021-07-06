港法系二元屬性 助國家全面開放

律政司近期舉辦了一個以「Why Hong Kong」為主題的系列論壇，從2月26日以「為何香港不可替代」論壇作為啟動，在隨後近3個月相繼通過「為何選擇香港仲裁」、「為何在香港投資：當前機遇」、「為何選擇香港法律」、「為何在香港投資：展望未來」4個話題展開討論，從法律和投資兩個維度闡釋了香港的巨大優勢和蓬勃機遇。

在此期間，律政司司長鄭若驊通過5篇演講詞和3篇網誌，亦對相關話題進行具體闡述。她在最近一篇題為「Why Hong Kong研討會展示香港獨有優勢」的網誌中表示，系列論壇「不但解答了為何選用香港的一些疑問，更促進國際社會對香港獨有優勢的了解，加強大家對香港的長遠經濟發展和競爭力的信心。」

律政司舉辦的活動，以法律為主題並不出奇，但着重討論投資，可能會讓很多人略感意外。筆者有幸作為講者參與了其中兩場有關仲裁和法律的討論，並全程聆聽了其他3場論壇，從其他講者的分享中獲益良多，更深刻理解了法律與投資正是香港在歷史取得成就、現實獲得發展，以及前途充滿希望的最大特徵和優勢。

每當介紹香港奉行一國兩制時，很多人都會提到香港是中國唯一實行普通法系的司法管轄區域。這對於中國和香港來說，箇中深意又為何呢？

普通法地區 資本市場更活躍

香港在歷史上成為東方世界最閃耀的明珠，很大程度上是基於其普通法邏輯的。以金融市場為例，由於傳統上普通法對中小投資者的權益保護比大陸法好，因此普通法地區的中小投資者就更願意冒險，直接買賣股票、債券、期貨等投資理財；相反，大陸法地區的中小投資者則更願意把錢存在銀行，或者購買銀行的理財產品，再由銀行進行投資理財。這造就了普通法地區的直接融資市場效率，遠遠高於間接融資市場，而大陸法地區則正好相反。

同時我們也看到，世界上最重要的股市和期貨市場，基本上都在普通法地區，比如紐約、倫敦、香港和新加坡。普通法地區的資本市場更加活躍，市場深度更大，因此對國際經濟和貿易的影響力也就更大，這也解釋了「紐倫港坡」成為國際頂尖金融中心的主要原因。

此外，無論是國際投資、貿易還是海運，普通法是不同國家企業之間最經常採用的法律，來保障法律的執行。毫不誇張地說，普通法體系就是規範整個海洋世界和國際經濟秩序的基本法律邏輯。

港當超級聯繫人 助內地連接世界

上述特點正是香港擁有重要二元屬性的體現，更是無可替代的底色：一方面，香港是中國作為大陸法系國家不可分割的領土；另一方面，中國又通過香港與整個海洋世界分享着普通法秩序。香港的「超級聯繫人」角色並非是自詡自封的，中國通過香港有了一個與海洋世界形成無縫連接的接口，不但可以通過香港從國際資本市場汲取巨大力量，亦可以通過香港參與乃至影響國際資本市場，成為參與國際資本市場治理的重要支點。

無可否認，經歷了中美貿易戰、嚴重社會動亂和新冠肺炎疫情大流行的衝擊，香港在過去3年的發展可謂飽經風霜。在瑞士洛桑管理學院最近發布的《2021年世界競爭力報告》中，香港在64個經濟體中，排名從2020年的第五位下降至第七位，可謂差強人意。不過，如果仔細審視具體競爭力因素，香港在政府效率和商業法規不但繼續排名全球第一位，在國際貿易、稅務政策、金融和管理方式的排名，亦保持在全球前三名。此外，早前由倫敦大學瑪麗皇后學院發布的《2021年國際仲裁調查報告》，香港被評選為最受歡迎仲裁地第三位，可見香港在過去幾年面對逆境時，確實展現了強大的韌性，正應了「多難興邦」這句老話。

從2020年開始，中央政府提出了加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在這個新發展理念提出時，很多人擔心香港作為「超級聯繫人」的優勢將不復存在，至少會大不如前，也會逐漸被上海、深圳乃至海南所替代。這其實既誤會了「雙循環」新發展格局，也忽視了上述香港二元屬性的獨特價值。

雙循環互促進 擴對外開放

正如中央政府一直強調，實現國際國內雙循環相互促進，絕不是閉關鎖國、主動脫鈎，而是進一步擴大對外開放。要知道，中國市場再大，也沒有世界市場大，作為超大規模國家，中國的經濟發展勢必只有在全球經濟發展的格局中，才能得以實現。國家邁向高質量發展的新征途中，對資本、人才、技術、高端服務業的需求只會愈來愈大。與之相對應，香港國際資本滙聚、國際聯繫廣泛、專業服務發達，在發揮自身所長貢獻國家所需方面，具有無可比擬的優勢。

國家主席習近平曾指出，在國家擴大對外開放的過程中，香港的地位和作用只會加強，不會減弱。隨着國安法的確立，以及執行和選舉制度改革的落實，「由亂及治」的香港也已踏入一國兩制發展的新時期。面對新征途，香港在積極融入國家發展大局的同時，還須保持二元化獨特屬性，才能把握好「一帶一路」和粵港澳大灣區建設機遇，從而更好助力國家全面開放。只有如此，香港才不會被替代、一國兩制才會行穩致遠。

▲ 香港在積極融入國家發展大局的同時，還須保持二元化獨特屬性，才能把握好「一帶一路」和粵港澳大灣區建設機遇，一國兩制才會行穩致遠。（資料圖片）