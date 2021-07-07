滴滴事件中，還有兩件事需關注。一是可更清楚這在中國全面普及的交通出行軟件，它可收集的數據究竟有多厲害；二是坊間另一大隱憂，即大數據殺熟問題。

有個據稱和滴滴大數據研究中心合作的統計報告，因最近滴滴事件又被重新翻出，哪怕是當中的數據未必一定是確認的，但從邏輯上，當中反映的情況是合理的，那就是：基本上大數據可以知悉所有公司或建築物（包括政府部門）的全天候周邊出行狀況。該報告指出的，是各部門總部大廈的上下班或與高溫出行的約車數量關係，比較出最早上班高峰的部門或加班最多部門等（以約車量來換算，但可就不包括自己開車的員工了），發現有部門如交通部是早到早上五點就是約車上班的黃金時間，而很多其他部門，都很準時五、六點就下班。

舉一反三，由於滴滴數據中備了實名登記用家資料，首先，每人的行蹤，只要是通過軟件約車和定位的，或他經常去的地方、出沒的時間，在系統中全部透明。另外，是數據中也有地方建築基建公司等資料，周邊的交通車流數據等，確是個龐大又價值連城的資料寶庫。

而大數據可用來「殺熟」則是幾年前就被提出的擔憂。殺熟就是不熟不殺，數據知道了用家的消費習慣，知道你一定會用某些服務或消費，於是在網上訂購是，上面標出來的價格，竟然會比生客的更高（因低價可吸引生客）。之前訂酒店、訂某條路綫的車，就常出現這問題。這些客戶的消費習慣數據怎來？就是各供應及服務商收集得來，公司愈大愈普及，數據愈準。再通過其他途徑給到其他商戶，其實也是賣個人數據私隱。數據，是今時今日的石油。