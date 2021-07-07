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保住自己個核心內圍

副刊版 2021/07/07

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港大防止自殺研究中心於上月中發表研究，香港自爆發疫情後，分別有四成及七成受訪者，出現創傷後壓力徵狀或抑鬱徵狀，數字令人憂慮。身處悲情世代，很多人表面生活如常，實則內心每日都在經歷情緒煎熬。要靠外在環境帶來快樂，愈來愈困難，能做到天天看着外圍而情緒不受牽動者，已算道行高。看形勢，不見得可見將來的核心外圍會突變快樂城市，那我們惟有保住自己個核心內圍。

上天給了我們四大快樂賀爾蒙，唔用就嘥，要啟動／開動它們其實易過借火，關鍵在於自己肯不肯，它們分別是：

一、Dopamine（多巴胺）：它是reward chemical（令人感到心靈滿足、產生「獎勵機制」的大腦神經化學傳導物質），可透過完成一項工作／使命、運動、吃一頓美食、慶祝小成就、親密行為、冥想、聽音樂和喝抹茶去增加體內多巴胺的濃度。二、Serotonin（血清素）：它是mood stabilizer（令人穩定情緒的大腦神經化學傳導物質），有很多研究已確立它與冥想、跑步、大自然散步、踩單車、游泳、適量曬太陽、攝取色胺酸（存在於蛋白質豐富的食物，如豆腐、納豆、味噌、雞蛋、堅果及芝麻等）和益生菌的關係。三、Oxytocin（催產素）：它被稱為love hormone（愛的賀爾蒙），需要透過愛的傳達和接收才能產生，例如：手拖手、擁抱、其他身體接觸、給人／接受一個讚美、抱着嬰兒／小孩、跟小狗／小貓玩耍等。四、Endorphin（腦內啡）：它是pain killer（止痛劑），長時間、連續和中等至高強度的運動，能刺激大腦分泌腦內啡；「runner's high」（跑步者的愉悅感）就是指做有氧運動達到某段時間，腦內就會釋放腦內啡，令人產生快樂感覺。深呼吸、大笑、看笑片、吃黑朱古力也可產生腦內啡。以上妙法並不遙遠，亦毋須翻山涉水，只要想，快樂就已近在咫尺。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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