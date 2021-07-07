炎炎夏日，最佳的消閒活動莫過於暢泳運動。沙灘泳池自有限度解封後，更覺明顯多了弄潮兒前往游泳。

游水運動有益健康，但亦須注意動作姿勢及泳速並不能強求，過度用力撥水及蹬腳，容易招致游泳肩及蛙腳膝傷患。以下將談談這兩種運動創傷成因及避免方法。

游泳肩多見於自由式運動員，其醫學正名為「肩夾擊綜合症」，症見抬手困難，疼痛尤其當向上推舉重物，或手臂向前靠向對側肩膀時加重。對於正常肩動作，由於提手過程中有肩袖肌肉協調，避免了肩部肩峰與上臂骨間的骨碰撞問題。游泳肩有別於正常肩部動作，肩提舉動作中出現碰撞現象，久而久之引起肩峰下軟組織炎症，這尤其容易見於曾有肩部受傷，或平常已有寒背圓肩姿勢人士。而即使對於素有訓練運動員，若先天肩峰形狀缺陷，或肩部素有肌力失衡，加諸過度練習，亦不免最終發生游泳肩。

另一邊廂，習慣游蛙泳泳式人士亦要注意蛙腳膝的出現。蛙腳膝並非指單一病變的膝痛情況，而是膝部內側一系列的疼痛情況，其中包括膝蓋骨疼痛、鵝掌筋滑囊炎及內側副韌帶受傷等。產生原因與蛙腳在泳式中反覆過度用力蹬腳夾水，因而增加膝內側壓力有關。這現象亦好發於有膝舊患者，或短時間內操之過急訓練，或泳式過度講求用力夾水者。

要避免游泳肩，亦先注意自己肩部有否誘發因素，例如肩活動時聲響，手舉高時肩關節活動幅度受限或疼痛不適，肩頸寒背圓肩姿勢等，建議應先處理好肩舊有疾患，並加強前文提及的肩袖肌肉鍛練。

至於蛙泳愛好者，則注意自己有否膝活動響聲，膝部X形或O形畸型，平常應多訓練深蹲、髖向外或向後提腿，加強臀中肌、臀大肌及股四頭肌，有助減少游泳時膝部內側壓力。

此外，要注意自己游泳姿勢，適時向教練等專業人士垂詢，按自己體格生理特點改善泳術，不要強行模仿頂尖運動員的泳術姿勢。智者樂水，選擇合適自己泳式訓練，訂立合理目標，享受碧波暢泳的樂趣。

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