家居雜物斷捨離 由消費心態做起

近年各地興起「斷捨離」風，內地更新興一門新職業整理收納師，替人執屋騰出空間。人們消費過度，令家中空間容易被雜物蠶食，更造成嚴重浪費，生活從簡還需從個人心態做起。

整理收納師 內地青年需求大

微博日前出現熱搜話題「你會聘請整理收納師嗎？」，截至昨日已累積逾2億人次閱讀、及過萬次討論。整理收納師是近年新興工種，最初透過了解客戶衣着風格，提供有針對性的上門整理衣櫃服務，後來亦開始擔當顧問角色，例如陪同客戶購買合適衣物與家居用品。

當客戶面臨取捨問題陷入兩難，整理收納師更需引導客戶做出斷捨離。

整理收納師需要具備較佳空間規劃與邏輯思維能力，收費不低，內地城市通常每小時400元，遠高於家政服務。不過，內地年輕人對此類服務大有需求，有調查顯示85%中國人不懂空間規劃，91%更有囤積症，捨不得扔衣服，也有75%自認浪費家中大量儲物空間。

斷捨離一詞最早源於日本沖道瑜伽宗教中的簡樸主義，強調捨去多餘事物，但真正讓其發揚光大的或是Netflix熱門劇集《怦然心動的人生整理魔法》，節目主持人近藤麻理惠自創一套執屋方法，原理是只保留讓自己怦然心動（spark joy）的物品。

遙距工作 更注重保家居整潔

這種家居簡樸主義風氣在疫情期間席捲全球，據美國家居服務機構Cinch調查發現，多達73%受訪者表示遙距工作期間更注重保持家居整潔，以免在鏡頭前讓同事或上司留下邋遢印象。7成人自去年初疫情爆發以來一直進行大掃除，更有64%表示刻意減少添購不必要物品，以免再次讓家中雜物囤積。

6成港人 家中有從未穿過衣服

斷捨離風對港人有一定參考意義，家具公司Føerni引述浸大一項研究指，家具佔本港大型廢物的27%，平均每日消耗342噸木材，相當於近2,000張梳化。

除了家具以外，衣服浪費問題也嚴重，國際青年商會香港總會調查發現，7成受訪者在調查前3個月內有購買新衣服，近6成表示家中有從未穿過的衣服，女性當中33%購買新衣服的同時，家中有從未穿過的衣服。

本港各大網上二手及回收平台漸受歡迎，讓市民可在執屋期間換回小量金錢，亦是比直接扔掉更環保的做法，但這絕非讓家裏再「去舊迎新」的理由。近藤麻理惠早前因開設網店，被網民質疑一邊勸人扔掉舊家具，另一邊卻推銷新產品，屬自打嘴巴行為，引起一定爭議。

生活從簡可換回內心平靜與家中空間，但終究需從個人消費心態上着手，才不致家中永遠雜物囤積。

▲ 要避免家中衣物囤積，造成浪費，應從個人消費心態上着手。（資料圖片）