焗燶了的楓葉 熱昏了的地球

加拿大遭到近50℃的極端高溫重創，儼如大焗爐。移居當地29年的朋友說，有車廂爆熱至60℃，「有人在裏頭焗曲奇，真的可以吃啊！」

加國熱浪來襲 車廂變焗爐

這不是家家酒遊戲，也不只是翻熱而已，而是真把車廂當成爐子，把麵團送進去，然後拿新鮮曲奇出來，外脆內軟，歷時五句鐘。據說當事人還嫌焗過頭，指出若然少焗一小時，風味更佳。

楓葉國受熱浪衝擊，車焗曲奇、石屎地煎蛋漸漸變得見怪不怪，但請大家千萬不能習以為常。反常高溫會帶來災禍，僅僅一個星期，當地第三大省卑詩省已經錄得719人熱死，是正常情況的3倍。

加國朋友說，在熱浪來襲的第一日（6月26日），有獸醫在8小時內接到1隻貓、6隻兔仔、7隻狗等多宗熱衰竭個案，當中不少熬不到送醫，便在家中離世。

卑詩省在6、7月間的氣溫，一般在15℃至21℃之間，但在上月29日，當地溫度直衝至49.6℃，較全加舊紀錄高出接近10℃，由於大部分家庭原本沒安裝冷氣，對於極端高溫可謂毫無防範。熱浪襲來，人畜難耐，金毛尋回犬、Husky等厚毛大狗，更加首當其衝。

如是者，加國的冷氣和風扇被搶購一空，有無良商人甚至抬價幾近10倍；也有不少人以為到沙灘便可以消暑，卻沒意識到頂着大太陽在戶外活動，反會大大增加中暑風險。

除了人和動物，植物也一樣受不了。朋友傳來照片，那是家門前枯黃的草--不是疏於淋水，而是熱枯。

與此同時，山區積雪大範圍溶化，導致洪水氾濫，政府已發出防洪警報，提醒部分地區的居民緊急撤離。而植被水份被蒸發後，大氣層高度潮濕，也導致更頻繁的雷擊，兩日內出現71萬次，造成至少135宗森林火災，需要疏散的居民多達1,300戶。

今日的加拿大，令我想起2003年的歐洲。那年，歐洲經歷了自1540年以來最熱的夏天，重災區是法國。以巴黎為例，一般22℃至25℃的夏日平均溫度，竟一下子被推高10℃以上，8月更有9天飈升至35℃以上，令同樣不流行裝冷氣的浪漫之都，變成熱汗之都；至於南部的卡龐特拉（Carpentras），更錄得全法國最高的44.1℃。當年熱浪在法國共奪去14,000多條人命，大部分是長者；至於全歐洲的相關死亡人數，據統計超過7萬。

現在流行一個說法：「紀錄是用來破的」，最高溫度何嘗不是？2019年，法國經歷了另一場更嚴峻的熱浪，新紀錄是45.9℃。法國氣象部門預測，酷熱天氣來襲的次數，將在2050年前增加兩倍，大家掛在嘴邊的「熱死人」，已經成為殺傷力大、兼且近在咫尺的殺戮進行式。

港3項溫度數據 破過往紀錄

今年至今，加拿大的最高溫紀錄是49.6℃。試想想，40℃體溫就叫發燒，人體又如何經得起一次又一次的高溫煎熬？大自然發脾氣，威力果然非同凡響。

我們生活在地球村，遙知加國今日的極端天氣，莫說與香港不相干。香港天文台星期一公布，上半年本港異常溫暖，無論在平均最高氣溫、平均氣溫、抑或平均最低溫3個類別，均打破了過往同期的紀錄。

今日正值小暑，香港若不盡國際公民義務，盡早落實碳中和，待小暑天變成大暑熱時，人類恐怕只能這個地球大焗爐中「一鑊熟」，神仙難救。

▲ 加拿大近日遭熱浪衝擊，其中卑詩省更錄得49.6℃高溫。圖為卑詩省溫哥華市。（法新社資料圖片）