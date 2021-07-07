港誕130名IB狀元 飈近5倍破紀錄 英基7校囊括46人 料涉疫下評級邊界放鬆 港聞版 2021/07/07 分享： 國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日放榜，本港誕下130名考獲45分滿分的「IB狀元」，創歷年新高，比去年同期23人急增近5倍，多校創歷屆最佳成績，其中傳統名校拔萃男書院及聖保羅男女中學分別出產17及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 「香港是我家」 尖子冀留港從醫 今日 「香港是我家」 尖子冀留港從醫 女狀元盼讀法律 推動社會發展 今日 女狀元盼讀法律 推動社會發展 升中派位出爐 油天94%生獲首三志願 今日 升中派位出爐 油天94%生獲首三志願 欣賞心儀校校風 獲首志願仍叩門 今日 欣賞心儀校校風 獲首志願仍叩門 你可能感興趣 「香港是我家」 尖子冀留港從醫 今日 01:00 「香港是我家」 尖子冀留港從醫 女狀元盼讀法律 推動社會發展 今日 01:00 女狀元盼讀法律 推動社會發展 升中派位出爐 油天94%生獲首三志願 今日 01:00 升中派位出爐 油天94%生獲首三志願 IB IB 聖保羅男女中學 拔萃男書院 滬江維多利亞學校 英基 保良局蔡繼有學校 聖士提反書院 弘立書院