國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日放榜，本港誕下130名考獲45分滿分的「IB狀元」，創歷年新高，比去年同期23人急增近5倍，多校創歷屆最佳成績，其中傳統名校拔萃男書院及聖保羅男女中學分別出產17及

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