HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 行政人員版 2021/07/07 分享： 蘋果（Apple）最近發布iOS 15、iPadOS 15、HomePod 15等系統測試版本。惟外媒報道，外國網民反映，當HomePod升級至HomePod 15 Beta版本後，裝置出現過熱及損壞 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Vivo申專利 手機內置航拍機 今日 Vivo申專利 手機內置航拍機 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 2021/07/06 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 2021/07/06 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 2021/07/05 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 印度78億投資4科企 推動在地製造 2021/07/05 印度78億投資4科企 推動在地製造 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iOS macOS watchOS 商業