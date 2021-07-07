Vivo申專利 手機內置航拍機 行政人員版 2021/07/07 分享： 智能手機同時配備相機鏡頭及航拍機，似乎是天方夜譚，中國智能手機供應商Vivo有望能發表其破天荒之作。該企日前申請了一項名為「智能手機內置可分離航拍機」的專利技術，據悉可在手機內置四軸航拍機，同時配備雙 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 今日 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 2021/07/06 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 2021/07/06 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 2021/07/05 OPPO研效Apple Card 推虛擬網銀信用卡 印度78億投資4科企 推動在地製造 2021/07/05 印度78億投資4科企 推動在地製造 Vivo 商業 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 科技硬件 智能手機 航拍機 設計 攝影