Vivo申專利 手機內置航拍機

智能手機同時配備相機鏡頭及航拍機，似乎是天方夜譚，中國智能手機供應商Vivo有望能發表其破天荒之作。該企日前申請了一項名為「智能手機內置可分離航拍機」的專利技術，據悉可在手機內置四軸航拍機，同時配備雙

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