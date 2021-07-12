亞洲年中展望：為週期下一階段作好部署

亞洲繼續應對疫情，該區因其週期性而受惠於環球經濟好轉，這意味著亞洲正以兩種速度復甦：外圍經濟主導的行業強勁反彈，本地經濟主導及其他消費相關行業則仍然滯後。出口帶動復甦，韓國、台灣及中國等出口重要資本貨物、商品及電子產品的經濟體得以受惠。亞洲的資產負債表穩健，而當區內有更多人口完成接種疫苗而經濟全面重新開放，可望進一步推動增長。在那之前，增長或會由出口行業所推動，最壊的情況很可能已然過去。

環球方面，我們相信現正步入一個持續增長、基本因素改善及市場向好的階段 ─ 儘管速度或有所放緩。在這種環境下承擔一些風險普遍可帶來回報，但幅度較小，因此為這種轉變作出正確的資產部署十分重要。

兩個影響因素

在週期的下一階段，兩個因素將是關鍵：通脹及企業投資。隨著美國消費價格指數升至數十年來的高位，通脹走勢，以及「經濟重新開放後」貨幣和財政支持措施的規模和持續時間十分重要。主要風險是通脹的持續時間或幅度超過預期，迫使央行過度糾正令經濟可能出現下滑，尤其是如印度等經常對面通脹壓力的國家。此外，新興市場央行在撤回刺激措施以避免貨幣壓力上升時，將感受到跟上美國聯儲局步伐的壓力。持續的通脹將是對該地區央行政策的真正考驗，因為須在支持增長和管理通脹之間取得平衡。

企業投資對支持下一階段的增長亦非常重要。疫情加速了數碼化和減碳等多種趨勢，這些趨勢推動全球多個行業的資本支出。

資產配置觀點：亞洲的機遇

整體而言，隨著增長在未來 9 至 18 個月放緩，我們認為股票和商品的回報潛力可能不及信貸資產吸引。預期美國或會出現利好的再通脹環境，美國名義國內生產總值增長仍然強勁（可為亞洲帶來溢出效應），加上持續的貨幣和財政政策支持，可望帶來低位買入的機會。雖然我們認為聯儲局的緊縮政策會帶來廣泛阻力，或導致包括亞洲在內的新興市場波動性上升。

股票：看好日本

我們環球股票投資的重點在於「跟著疫苗走」。在亞洲，我們集中於日本股市，日本股市的估值相對吸引，加上其對環球增長的高貝他系數，隨著疫苗接種計劃展開，我們預期日本未來的基本因素可望大幅改善。日本亦可受惠於美國增長的溢出效應而不需要加稅及收緊監管。中國股市的估值吸引，但由於未來 9至18 個月政策正常化和增長放緩，我們持謹慎態度。

固定收益：亞洲投資級別債券吸引

信貸資產中，最具吸引力的是新興市場。我們尤其看好新興市場企業債券，並選擇性地看好高收益新興市場硬貨幣主權債券。我們將這些視為穩定的配置，因為它們提供正實際收益率並落後於其他信貸資產，這意味著它們有進一步上升空間並提供吸引的收益。我們繼續認為亞洲投資級別信貸吸引。由於不利的風險補償，我們減少了中國信貸投資，轉向亞洲其他擁有更吸引風險/回報的信貸市場。

另類投資：可再生能源佔一席位

可再生能源股票的基本因素反映其未來數年的增長潛力。隨著各國訂立碳中和目標，亞洲的可再生能源投資成為優先事項。由於其價格競爭力及預期政府將用於產能建設的資金，我們維持專注於風能和太陽能股票。



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