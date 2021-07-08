人幣國際化 「倒逼」金融改革開放

中國目前積極推動人民幣國際化，引發出一連串疑問--推動人民幣國際化背後真正的原因是甚麼？會成功嗎？有哪些因素對人民幣國際化起利好促進作用？有哪些障礙？此舉對世界其他地區有甚麼影響？

在進一步討論前，首先闡明貨幣國際化的意義。人民幣國際化是人民幣轉變成為在國際上廣泛使用、作為記帳單位（unit of account）、交換媒介（medium of exchange）和價值儲存（store of value）等手段的過程，有多項好處，包括：

第一、降低中國公民和政府在貿易、投資和金融交易中的滙率風險。

對外幣支付系統 減少依賴

第二、對美元等外幣，以及其相關支付系統機構的依賴程度降低。如果中國的對外貿易可以更多用人民幣結算，在美元或其他外幣短缺的情況下，貿易受到的影響會更小。此外，使用人民幣進行國際支付，將有助把這些國際支付納入中國管轄的支付系統處理；相反，使用美元作支付，需要使用美國當局管轄下的支付系統進行。

出於國家安全考慮，中國不希望外國洞悉其國際支付進出的信息，以至受到控制和監管，擔心外國可能會據此謀取種種利益。科技巨頭華為首席財務官孟晚舟遭美國政府控告，使中國明白商業活動中使用美元支付系統的潛在風險。

債務以人幣計價 免貨幣錯配風險

第三，中國能夠在國際市場上融資取得人民幣，給中國帶來莫大好處。對中國長期發展而言，國內企業能夠自由地向外國人融資取得人民幣，用以進行業務發展，好處不言而喻。對於中國企業來說，借入人民幣比借入外幣要安全得多，因為可以避免債務以外幣計值，而收入則以本幣（人民幣）計價，從中所形成的貨幣錯配風險。若然人民幣受到衝擊而大幅貶值，以外幣計價的債務兌換成人民幣的價值將因而飈升，可能導致全國破產潮。在1997年亞洲金融風暴期間，泰國、印尼等新興市場國家，就是因為以外幣計價的債務出現了貨幣錯配，陷入破產潮和經濟災難。

第四，當一種貨幣有足夠程度的國際化時，該國公民和政府能夠在國外以低利率取得本國貨幣的大筆融資，美國就是一個很好例子。與其他金融工具相比，美國國債的收益率並不吸引，然而世界各地的金融機構和中央銀行卻廣泛持有。原因很簡單，當一個國家的貨幣在國際貿易中被廣泛用作計價和結算貨幣時，其需求會很大，利率便會下降，借款人用以計算債務，如發行債券或貸款，都可以省卻不少利息負擔，這個貨幣也會因而成為融資貨幣。

利好內地銀行金融業 增商機

第五，人民幣在國際間廣泛使用，中國銀行業和金融業有更多拓寬業務的空間，在經營上獲益不淺，因為國際間對人民幣資產的需求，使用人民幣進行的交易支付，最終由中國的銀行和金融系統處理，對內地銀行和金融機構帶來商機。

第六，中國能夠從國外賺取鑄幣稅（seigniorage，即向外國人發行人民幣，以換取實物）。當外國人對人民幣有信心，就願意持有人民幣作為交換媒介和價值儲存工具，亦願意向中國出售商品，收取人民幣。

第七、政治影響。當一種貨幣成為其他國家的主要儲備貨幣時，該貨幣的發行國可以利用它作為槓桿，從別國換取對自身有利的政治利益。

第八、中國推動人民幣國際化還有一個獨特原因，就是通過推動人民國際化，開放資本帳目和金融市場，促進國內金融業進行改革。

在即將出版的新著《一幣兩市：中國試圖使人民幣國際化》（One Currency, Two Markets：China's Attempt to Internationalize the Renminbi）中，筆者解釋了自布雷頓森林體系（Bretton Woods system）於1973年崩潰，以及2008年金融海嘯後，暴露出來的國際貨幣體系問題，如何促使中國致力尋求一個獨立於美元本位制、能夠擺脫其羈絆的方法。一條根本出路，就是讓人民幣成為國際廣泛接受和使用的貨幣。

然而，仔細觀察，中國目前處於一個尷尬境地。一方面，她是世界第二大經濟體、第一大貿易國，而且很快就會成為第一大經濟體，有利於人民幣國際化；另一方面，中國仍然是一個新興經濟體，意味其金融和法律制度，與西方更先進的體系相比，仍然不成熟。一個缺乏成熟法律體系和權力制衡體系的國家，似乎很難確保世界對其貨幣的信心。

一幣兩市 建全球離岸市場

同時，我相信中國不願意在短期內，將其金融體系與西方完全融合。由於貨幣國際化要求該國貨幣在資本項目中基本上可以自由兌換，這顯然不利於人民幣國際化，因此中國試圖以自身獨特的方式，實現貨幣國際化，亦即採取「一幣兩市」的方法，建立全球離岸人民幣市場。

通過這個戰略，中國在離岸市場與在岸市場之間，設置了一道防火牆，允許人民幣於離岸市場完全可兌換，而於在岸市場則部分可兌換，背後則是一系列政策措施，包括金融市場加速發展、資本帳目穩慎開放，以及推動香港、新加坡、倫敦等一批離岸人民幣中心的形成。

建基於理論和實證，筆者得出的結論是：中國的經濟規模、資本充分自由流動、發展一個具深度、廣度和流動性的金融市場，以及人們對人民幣的信心，是人民幣國際化成功的4項關鍵因素。雖然中國有巨大的經濟規模，但仍需要進一步發展其他3項因素，而迄今尚不清楚中國是否、以及何時能夠實現足夠程度的資本流動和金融市場發展，足以使人民幣成為與歐元並駕齊驅的重要國際貨幣，更遑論與美元媲美。

從長遠看，由於中國龐大的國內生產總值（GDP）規模和持續改革開放，以及世界各國央行對外滙儲備安全資產的需求，世界可能會發展成為一個多元儲備貨幣體系，而美元、歐元和人民幣很可能成為其中3種最主要儲備貨幣。不過，人民幣抵達這條道路的彼岸，路途可能仍然漫長，以及帶有不確定性。

開放資本帳目 加速金融發展

基於計量經濟學分析，筆者的研究發現，要推動人民幣成為國際貨幣，中國的金融發展和資本帳目開放，比龐大的GDP更為重要。筆者的模型預測，如果中國於未來10年大幅加快金融發展和資本帳目開放，到2030年，人民幣可能在國際支付使用貨幣的全球排名，位列第三，超過英鎊和日圓，僅次於美元和歐元，佔全球支付貨幣的份額可達6%到7%（今天約為1.5%至2.0%，美元約為55%，歐元約為20%，不包括歐元區內的支付），但只有中國金融市場於未來10年大幅改革開放，此情景才有可能達到。

筆者還認為，資本帳目開放與國內金融部門改革之間存在正反饋效應（positive feedback effect，或協同作用synergy），這論點為利用人民幣國際化促進國內金融部門改革提供了理據。

用內地話語來說，這是用人民幣國際化來「倒逼」金融改革開放，相信此舉是中國某些人士（默默地）提倡的。筆者認為，「倒逼」是人民幣國際化的重要動因之一。

總的來說，中國的開放順序，不應墨守傳統智慧，認為金融市場開放應先於資本帳目開放；反之，這兩項自由化舉措，應該相互配合地漸進推行，以收相得益彰之效。

▲ 要推動人民幣成為國際貨幣，中國的金融發展和資本帳目開放，比龐大的GDP更重要。（中新社資料圖片）