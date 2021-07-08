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變種阿丁

副刊版 2021/07/08

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「我是Delta，但同時也是B.1.617.2。」

這話令人聯想到周星馳在《國產凌凌漆》中的一句話：「我是豬肉佬，但同時也是特務。」

新冠病毒變種（Variants）肆虐全球近百國家，例如英國疫情便因此變種而死灰復燃，但在媒體上卻見到幾款不同名稱，有時是甚麼Alpha、Gamma、Delta等；有時卻見到英文字母後一串數字如B.1.1.7、B.1.351；又有時見到兩個字母中夾着三個數字，例如T478K、L452R等，到底這些字母、數字是甚麼葫蘆賣甚麼藥？

簡單來說，這是科學家和世衛追蹤變種病毒的不同定名方法。科學家較悶蛋，單以Lineages（血統）命名，所用系統是PANGO（Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages），每個英文字母代表一個Lineage，而之後每一點後便代表一代。

世衛卻要求簡單點，索性以希臘字母Alpha、Beta、Gamma、Delta，猶如英文的A、B、C、D，也像是中文的甲乙丙丁，現今最出名的Delta Variant之名稱，應是丁類變種，故此Delta是世衛名稱，而B.1.617.2是Pango名稱，都是指同一變種。

而L452R並非代表病毒，而是指刺突蛋白（Spike Protein）上的變異，這蛋白是病毒感染和致病主要因素，蛋白中的氨基酸變動，便已可以改變病毒行為，前後字母是代表氨基酸變動由L（Leucine）變作R（Arginine），而中間數字是指位置。

令人一頭霧水的命名方法，正一搵丁。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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