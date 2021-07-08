政策助減糖 防腸道癌年輕化

全球腸道癌皆出現年輕化趨勢，美國更有研究首次顯示腸道癌與飲用含糖飲品有關。港人攝入糖分量遠超世衞標準，單靠個人意志或難戒口，或需考慮借鑒外國透過政策介入保障民眾健康。

日飲含糖飲品 患癌風險飈

美國華盛頓大學醫學院一項對女護士進行24年追踪的研究顯示，每日飲8安士裝含糖飲品2罐，到50歲前患結腸癌的機率比每周只飲1罐高一倍，而每飲多一罐患癌風險增加16%。從青少年期間每日飲用一罐的患癌風險更會增加32%風險。不過，若以脫脂奶等飲品替代含糖飲品，則可減少患癌機率17%至36%。

本港與外地一樣有大腸癌年輕化趨勢，中大一項研究分析本港、上海、日本、英美與瑞典一共6個國家與地區的數據，發現本港55歲或以上結腸癌患者人數雖然按年下降1.3%，但55歲以下則上升1.7%，此年齡層的直腸癌患者亦按年增加3.5%。研究人員表示，肥胖問題越趨嚴重，更可引致腸道微生物群轉變，估計是愈來愈多年輕人患大腸癌的因素。

港人攝入糖分過多，可引致多重健康問題。世衞建議成人和兒童攝入游離糖，應少於每日能量攝取量的10%，以成年人每日需要2,000千卡熱量計算，即每日應攝入少於50克糖，惟食安中心數字顯示，本港成年人平均每日攝入53克糖，高於世衞標準。衞生署調查亦顯示，15至84歲港人當中5成人屬於超重或肥胖。

英糖稅見效 商家研改良配方

含糖飲品隨手可及，僅靠人們下意識戒口難度較高。英國在2018年引入糖稅，飲品每100毫升若含有8克糖，會被徵收24便士，含5至8克糖需繳18便士，少於5克糖則不需徵稅。劍橋大學3月的一份報告顯示糖稅取得一定成效，英國人購買飲品量並未減少，但所購買的飲品內含糖量，按每周每個家庭計算下降30克（多達10%）。

由此可見，向含糖飲品徵稅未必會打擊商家生意。英國糖稅實施前給予商家充分時間改良產品配方，飲品商例如Irn-Bru、芬達與七喜皆在新稅生效前推出新的低糖或無糖汽水。

低糖汽水並非完美替代品，政府宜透過政策引導消費者減少飲用含糖飲品外，市民為身體健康，也應選擇較健康飲食習慣。

▲ 港人攝入糖分量遠超世衞標準，單靠個人意志或難戒口，或需考慮借鑒外國透過政策介入保障民眾健康。（資料圖片）