科企Kaseya遭黑客攻擊 拜登稱對美企損害輕微 行政人員版 2021/07/08 分享： 美國軟件科技公司Kaseya遭黑客勒索軟件攻擊，導致系統癱瘓，至今影響超過1,500間企業。美國總統拜登日前指出，當局已積極進行調查，並認為是次Kaseya事件僅對美國企業造成「輕微的損害」。 路透社報 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony Xperia 1 Ⅲ本月推 512GB版本售9999元 今日 Sony Xperia 1 Ⅲ本月推 512GB版本售9999元 Vivo申專利 手機內置航拍機 2021/07/07 Vivo申專利 手機內置航拍機 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 2021/07/07 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 2021/07/06 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 2021/07/06 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 商業 科技行業 黑客 勒索 罪案 罪行 科技罪案 美國 拜登 軟件