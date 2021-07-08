科企Kaseya遭黑客攻擊 拜登稱對美企損害輕微

美國軟件科技公司Kaseya遭黑客勒索軟件攻擊，導致系統癱瘓，至今影響超過1,500間企業。美國總統拜登日前指出，當局已積極進行調查，並認為是次Kaseya事件僅對美國企業造成「輕微的損害」。

路透社報

...